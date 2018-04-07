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بالفيديو.. جماهير الأهلي ترمي مدرج الهلال بزجاجات المياه

بالفيديو.. جماهير الأهلي ترمي مدرج الهلال بزجاجات المياه
طلال الغامدي(صدى):

شهدت مباراة نادي الأهلي ونظيره الهلال، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين، كثير من الأحداث من قبل جماهير الأهلي حيث رمت زجاجات المياه على مدرج الهلال.

يُنتظر أن تتدخل لجنة الانضباط باتحاد القدم لمعاقبة جماهير الأهلي، التي احرجت إدارة النادي كثيراً بخروجها المتكرر عن النص.

وانتهت مباراة اليوم منذ قليل، بالتعادل السلبي بين الأهلي والهلال، ليتأجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الـ26 والأخيرة يوم الخميس المقبل.

يذكر أن نادي الهلال أصبح رصيده 53 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما أصبح رصيد الأهلي 52 نقطة في المركز الثاني.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة

ايش هذي

[ عدد التعليقات: 8318 ] نشر منذ 41 دقيقة

هاردلك للجهور اللاتيني المبدع💚☺

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 31 دقيقة

يا حرام كل هذي بسبب الهلال العظيم

[ عدد التعليقات: 1600 ] نشر منذ 4 دقائق

الف مبروك للزعيم 💙💙

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