حارس الأهلي يأخذ ” شاور ” من زجاجات ماء الجماهير

نواف السالم(صدى):

تعرض حارس الأهلي الكابتن محمد العويس لوابل من زجاجات الماء من بعض الجماهير الأهلي الغاضبة من المستوى الذي قدمة الفريق أمام منافسة الهلال في المباراة التي كانت الجماهير الأهلاوية تعقد عليها آمال كبيرة في خطف لقب الدوري قبل الجولة الأخيرة.

وتجلى غضب الجماهير الأهلاوية بعد أن شعروا بخيبة أمل كبيرة وحيث قام البعض منهم برمي زجاجات المياة على لاعبي النادي الأهلي ومدربه ريباروف.

ويذكر أن الهلال نجح على ابقاء فارق النقطة الواحدة بينه وبين الأهلي بالرغم التعادل السلبي بين الفريقين مؤجلا حسم الدوري إلى الجولة الأخيرة أمام الفتح.