إصابة ” عطيف ” تثير الشكوك حول مشاركته أمام الفتح

نواف السالم(صدى):

قال خوان براون ، المدير الفني للهلال الأول لكرة القدم ، إن اللاعب عبدالله عطيف تعرض لكدمة قوية في الركبة ، خلال لقاء مساء اليوم السبت أمام الأهلي .

وأشار ” براون ” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة ، إلى أن الفحوصات الطبية التي ستجرى للاعب اليوم أو غدًا ، ستوضح مدى إمكانية مشاركته في لقاء الفتح .

الجدير بالذكر ، أن الهلال تعادل سلبيًا مع الأهلي دون أهداف ، خلال لقاء الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين ، لتحسم الجولة الأخيرة الـ 26 الفائز باللقب .