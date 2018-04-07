” العضيبي ” ينتقد تصرف السومة في لقاء الهلال

ماجد محمد(صدى):

انتقد الإعلامي عبدالله العضيبي ، تصرف لاعب الأهلي عمر السومة أثناء الخروج ، ضمن مواجهة اليوم أمام الهلال من الجولة الـ 25 لدوري المحترفين والتي خيم عليها التعادل السلبي .

وقال ” العضيبي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تصرف السومة اثناء الخروج ليس من تصرفات اللاعب الذي عهدناه نموذج للأحتراف .

وتابع ” شكراً للاعبي الاهلي والهلال … مباريات التعادل السلبي دائماً ممله غير ان هذه المباراة شهدت الأثارة والمتعة والرغبة ولكن الحظ وابداع الحبسي والعويس منع الأهداف .. الحسم يتأجل للجولة الأخيرة ” .