” العضيبي ” ينتقد تصرف السومة في لقاء الهلال
انتقد الإعلامي عبدالله العضيبي ، تصرف لاعب الأهلي عمر السومة أثناء الخروج ، ضمن مواجهة اليوم أمام الهلال من الجولة الـ 25 لدوري المحترفين والتي خيم عليها التعادل السلبي .
وقال ” العضيبي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تصرف السومة اثناء الخروج ليس من تصرفات اللاعب الذي عهدناه نموذج للأحتراف .
وتابع ” شكراً للاعبي الاهلي والهلال … مباريات التعادل السلبي دائماً ممله غير ان هذه المباراة شهدت الأثارة والمتعة والرغبة ولكن الحظ وابداع الحبسي والعويس منع الأهداف .. الحسم يتأجل للجولة الأخيرة ” .
فهد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
الأهلي وبس
فيصل[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
مباراة ضعيفة
فيصل[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا توقعت فوز الأهلي
alfahd42[ عدد التعليقات: 15920 ] نشر منذ 1 ساعة
السومه شكله جايله عرض
عبدالله[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى الاعتراض على مدرب فريقه اصبح جريمه؟
لا سب الدين ولا اهان عرض احد…
سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الميول الهلالية واضحة جدا في القسم الرياضي
( كونوا محايدين )
عبدالله[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 1 ساعة
وانا اظن انه جاء له عرض طبعا علشان كذا ما عاد مهتم كثيرا.
ولكن هو ما اخطأ على الاعلام ولا على الرياضيين في الاعتراض على مدرب فريقه.
فلماذا يزعل الاخ العضيبي؟
ماوكلي[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 36 دقيقة
من حقه يعترض المبارة حاسمة ومهمه ولاعب مهم إلى آخر دقيقه المفروض ما يطلع ويغير لاعب وسط ويلعب بمهند والسومة مع بعض خطرين في الكرات العالية ويربكون الدفاع من الناحية الجسمانية