أب يحرق ابنه ثم يتوجه لأداء الصلاة

الجزائر(صدى):

ارتكب رجل جريمة قتل بشعة في بلدة “ قجال ” بولاية سطيف شرقي الجزائر، حيث حرق طفله الذي لا يتجاوز عمره الـ 3 سنوات.

وقالت مصادر إن الوالد القاتل لف الضحية في بطانية ثم قام بسكب البنزين عليه وأحرقه، والغريب أن الرجل بعدما حرق ابنه غادر المنزل لأداء صلاة الفجر بالمسجد.

وأضافت المصادر أن خلافات عائلية نشبت بين الزوجين تسببت في هجرهما لبعضهما خلال الأيام السابقة.