جمعية معين بالباحة تعلن وظيفة شاغرة بالتعاون مع طاقات

احمد الزهراني(صدى):

تعلن جمعية التنمية الأسرية بمنطقة الباحة ( معين ) بالتعاون مع مركز طاقات بالباحة عن وظيفة شاغرة ( مدير مركز وارف الباحة للتدريب ) وفق الشروط التالية :-

١- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

٢- أن يكون حاصلاً على شهادة الجامعية في الإدارة.

٣- أن يكون متفرغاً للعمل بمقر المركز.

٤- أن يتم تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

٥- اجتياز المقابلة الشخصية.

٦- ملف شامل للمؤهلات وصورة الهوية وعدد ( 2 ) صورة شمسية.

٧- أن يتم الموافقة على اعتماده من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

٨- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.

٩- أن يلتزم بالعمل في المركز بعقد كامل ( 8 ساعات ).

١٠- أن يكون خاضعاً للتجربة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ توقيع العقد.

١١- المفاضلة تخضع للمؤهل الأعلى والخبرة الأكثر والتقدير في وثائق التخرج .. وشهادات الخبرة .

للتقديم على الوظيفة الرجاء زيارة مركز طاقات الباحة للتوظيف .