جمعية معين بالباحة تعلن وظيفة شاغرة بالتعاون مع طاقات
تعلن جمعية التنمية الأسرية بمنطقة الباحة ( معين ) بالتعاون مع مركز طاقات بالباحة عن وظيفة شاغرة ( مدير مركز وارف الباحة للتدريب ) وفق الشروط التالية :-
١- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
٢- أن يكون حاصلاً على شهادة الجامعية في الإدارة.
٣- أن يكون متفرغاً للعمل بمقر المركز.
٤- أن يتم تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
٥- اجتياز المقابلة الشخصية.
٦- ملف شامل للمؤهلات وصورة الهوية وعدد ( 2 ) صورة شمسية.
٧- أن يتم الموافقة على اعتماده من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
٨- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
٩- أن يلتزم بالعمل في المركز بعقد كامل ( 8 ساعات ).
١٠- أن يكون خاضعاً للتجربة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ توقيع العقد.
١١- المفاضلة تخضع للمؤهل الأعلى والخبرة الأكثر والتقدير في وثائق التخرج .. وشهادات الخبرة .
للتقديم على الوظيفة الرجاء زيارة مركز طاقات الباحة للتوظيف .
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