بالفيديو.. ميساء عشماوي توضح كيفية مقاومة ” الجرب ” والتعامل مع العدوى

علي القحطاني(صدى):

أوضحت استشارية الأمراض الجلدية ميساء عشماوي، طرق مقاومة مرض الجرب والتعامل مع العدوى مشيرة إلي أن النظافة الشخصية لا علاقة لها بمرض الجرب.

وقالت عشماوي عبر برنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية، إن الشخص يعرف أنه مصاب بالجرب عن طريق ظهور الأعراض، وهي تكاثر الجرب على الجلد حتى يبدأ الجهاز المناعي في الإنذار، وهو ما يعني ظهور حكة وفقاعات صغيرة تبدأ بين أصابع اليد والسرة والإبطين.

وتابعت: ” بعدها تبدأ الحكة في الزيادة والبكتريا مسببة الجرب، تعيش 3 أيام كاملة على الأرض أو الملابس أو الأقمشة والأثاث، وبيضاتها تفقس كل 7 أيام ” .

وأكدت استشارية الأمراض الجلدية، أن العدوى ليست بالملامسة المباشرة فقط، بل باستخدام نفس أدوات المخالطين.