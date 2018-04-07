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تعليم الرياض يعلن موعد استقبال طلبات التحويل للوظائف التعليمية

تعليم الرياض يعلن موعد استقبال طلبات التحويل للوظائف التعليمية
عادل الحربي (صدى):

أعلنت الإدارة التعليمية بمنطقة الرياض، أنها ستبدأ من يوم غدٍ الأحد بمسرح الإدارة مقابلة الإداريات طالبات التحويل لوظائف تعليمية من الساعة 8.00 صباحا إلى 1.00 ظهرا، بينما ستكون مقابلة الإداريين الساعة 6.00 مساء إلى الساعة 9.00 في ذات الموقع؛ علما بأن مواعيد المقابلات تسجل عن طريق برنامج المقابلات المعد من قبل وزارة التعليم.

وأشارت إدارة تعليم الرياض، إلى أن المقابلات مستمرة حتى نهاية الأسبوع مع ضرورة إحضار الإثبات والوثائق لمطابقتها وتدقيقها.

 


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