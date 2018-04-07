بالفيديو.. ظاهرة تعليق أقفال الحب تنتشر في القصيم

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو ظاهرة خطيرة ودخيلة على المجتمع السعودي، انتشرت وسط عدد من الشباب والفتيات.

ويُظهر الفيديو الشباب والفتيات وهم يضعون الأقفال التي ترمز للحب الأبدي في أحد مقاهي بريدة بمنطقة القصيم.

وتنتشر الآن موضة تعليق أقفال الحب بسرعة كبيرة في جميع أرجاء العالم. حيث يمكن رؤية ذلك في باريس على عدة جسور على نهر السين والجسر الرئيسي الذي يجتاز النهر في قلب المدينة، في روما، على نهر التيبر، نهر التايمز في لندن، ونهر اليركون في تل أبيب ومدن أخرى.