بالفيديو.. ظاهرة تعليق أقفال الحب تنتشر في القصيم
أظهر مقطع فيديو ظاهرة خطيرة ودخيلة على المجتمع السعودي، انتشرت وسط عدد من الشباب والفتيات.
ويُظهر الفيديو الشباب والفتيات وهم يضعون الأقفال التي ترمز للحب الأبدي في أحد مقاهي بريدة بمنطقة القصيم.
وتنتشر الآن موضة تعليق أقفال الحب بسرعة كبيرة في جميع أرجاء العالم. حيث يمكن رؤية ذلك في باريس على عدة جسور على نهر السين والجسر الرئيسي الذي يجتاز النهر في قلب المدينة، في روما، على نهر التيبر، نهر التايمز في لندن، ونهر اليركون في تل أبيب ومدن أخرى.
فهد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله
نهى[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو هذي
طلال[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 2 ساعتين
من جرف في دحديره ياقلب لا تحزن
هذا هو الإنحطاط الأخلاقي الله لايبلانا
زائر[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا اخي بلا تل ابيب بلا قرف ، وش لنا وش لهالخنازير ؟!!!
صداوب[ عدد التعليقات: 1806 ] نشر منذ 2 ساعتين
بريده والقصيم 🤔
الحربي[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، يسوّي نفسَه صَاحِب مقطع الفيديو مستغرب من حركة الكفّار الفجرة 🔥🔥🔥
هِي ما وقّفت علَى حركة هالزناة 🔥 واللوطيين 🔥🔥🔥 لَعَنَهم اللَّه وأخزاهم في الدُنيا والآخرة 🔥🔥🔥
مدينة بريدة كلّها بلاوي في بلاوي 🔥 حركة أقفال الحُب ودعارة آخر الليل ⬅️ الدوران وشارع الحُب➡️
حبوب ومخدرات وناس جايه للبلد تهريب ومسوين مواطنين 😂😂😂
وجيه تعبانة وناس مرضانة جسديًّا وعقليًا ⬅️ وتعبانة نفسياً ⬇️⬇️⬇️
لعبت فيهم الحبوب والمخدرات والجنس المحرّم🔥🔥🔥 وهالحين مثل ماتشوفون بالصورة فوق ⬆️⬆️⬆️
نقلوا فكرة أهل فرنسا الكفرة الفجرة 🔐 أقفال الحُب🔐 من نهر السين إلى مدينةِ بريدة ⬅️ مشوار 👣😂😂
اللهم لا شماتة ✍🏻✍🏻✍🏻
مع وافر المحبة .
محمد[ عدد التعليقات: 2405 ] نشر منذ 1 ساعة
متي تعرف الانسان ضعيف الشخصيه وليس بقدوه ولا حتي يستشار بشي اذا رايته يقلد من هب ودب ابعد نفسك عنه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9562 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه. عســـاهـم يتـــعَلقــون مِــن مـــواخيـــذهـــم .😡.
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بو صالح سَــرى ليله … هَـــل الدمــع مــن عيــنه
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ما يقــرِحِــك بالمِــقراح … يا غـــايب زِمـــانك راح
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**** سَــــــــــــــرى سَــــــــــــــرى سَــــــــــــــرى ****
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28345 ] نشر منذ 58 دقيقة
ماهكذا تورد الأبل
ياأبناء الحرمين🤔
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 49 دقيقة
كل شي محتمل لاتستغربون
{{{{ هذا زمان الجرب }}}}
رتفعت به الاسعار والطاقه كهرباء وبنزين
وفتحت به ابواب السينماء
وسواقة الحريم للسيارات
وفيه العبأه غير الزاميه
وفيه الحجاب غير الزامي
وفيه جواز رفع الواليه
وفيه يجوز تشترط المراءه تكون العصمه بيدها
وفيه مطالبه بعدم اغلاق الاسواق وقت الصلاه
وفيه مطالبة الغاء مكبرات الصوت بالمساجد
” والله المستعان وش يبا يصير بعد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26861 ] نشر منذ 43 دقيقة
طيب