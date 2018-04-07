بالفيديو.. مي العيدان تنتقد مقلد مشاهير يتلمس مكان حساس في فاشنيستا بالشارع

خالد الظفيري(صدى):

انتقدت الإعلامية مي العيدان ، مقلد مشاهير نشر مقطع فيديو وبرفقته فاشنيستا كويتية ، وظهر به وهو يتلمس صدرها في الشارع .

وقالت مي ، ” شوفت فيديو جدل مخجل لمراهق غير كويتي ” مقلد للمشاهير ” مع فاشنيستا كويتية .. انا بدي اسأل سؤال إحنا وين قاعدين .. يعني الآداب العامة وقوانين الدولة ما تسمح بها اشياء ” .

وتابعت ، ” إيشلون مراهق يصور فيديو في الشارع وهو يتلمس فيه صدر فاشنيستا .. يعني لو كان غصب عنه ومو قاصد ليش ما صوروا الفيديو مره تانية ومو نزلوا ها الفيديو.. دا معناه أنهم قاصدين يعملوا شوشرة

” وأضافت مي ، ” اعتقد أن تلمس صدر يعتبر ارتكاب فعل فاضح في مكان عام ، لأنو أنتم ما ببيتكم أنتم بالشارع ” .