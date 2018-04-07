التعادل السلبي ينهي لقاء الأهلي والهلال
تمكن نادي الهلال من الحفاظ على التعادل السلبي أمام نظيره الأهلي ، مساء اليوم السبت ، خلال مباراة الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .
ويحافظ الهلال بهذا التعادل على صدارته في ترتيب الدوري بـ 53 نقطة ، فيما يحصد الراقي المركز الثاني برصيد 52 نقطة .
نهى[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
الهلال كان افضل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8318 ] نشر منذ 1 ساعة
مالت عليكم ياالآهلي اسهل دوري ضيعتوه😣
فهد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
مباراة اقل من التوقعات
alfahd42[ عدد التعليقات: 15921 ] نشر منذ 1 ساعة
الف مبروك للهلال بنسبة 99%
alfahd42[ عدد التعليقات: 15921 ] نشر منذ 1 ساعة
ضيعتوها يا الطحالب
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2496 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههههههههههه💙
ماوكلي[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 45 دقيقة
مدرب الأهلي غبي لو لعب بمهند والسومة من البداية وريح المقهوي كان أفضل وارتفاع أداء لاعبي الهلال في الشوط الثاني لأن العصير اللي يتناولوه بين الشوطين مغشوش
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1303 ] نشر منذ 32 دقيقة
جنوبيه قطانيه تذكري هالرساله اللي ارسلتيها قبل المواجهه خخخخخخ
كل الظروف تلين لامن غزينا
ندك راس المعظله والتفت زين
حنا الملوك الى بعزه بدينا
نتعِب ولا نتعب ولا نقبل الشين
واللي تقاوى ف الملاعب علينا
يرجعه وهو من حرقته تدمع العين
لان البطل ي صاحبي ما يلينا
يضرب بحزم خصومه ولايلين💚