التعادل السلبي ينهي لقاء الأهلي والهلال

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الهلال من الحفاظ على التعادل السلبي أمام نظيره الأهلي ، مساء اليوم السبت ، خلال مباراة الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .

ويحافظ الهلال بهذا التعادل على صدارته في ترتيب الدوري بـ 53 نقطة ، فيما يحصد الراقي المركز الثاني برصيد 52 نقطة .