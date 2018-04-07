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  3. ” ديون القطريين الأعلى ” يثبت سياسة تنظيم الحمدين الفاسدة لدعم الإرهاب

” ديون القطريين الأعلى ” يثبت سياسة تنظيم الحمدين الفاسدة لدعم الإرهاب

” ديون القطريين الأعلى ” يثبت سياسة تنظيم الحمدين الفاسدة لدعم الإرهاب
فهد السالم(صدى):

باتت أزمة قطر تتفاقم يومًا بعد يوم ، حتى كشفت الأرقام والتقارير الاقتصادية ، أن قطر تنهار بسبب ازدياد الديون التي تحاوطها من كل حدب وصوب ، بعدما أوضح مصرف قطر المركزي أن ديون القطريين هي الأعلى ، حيث أن 87% من قروض البنوك القطرية تعود إلى مواطنين بالدولة .

ويمثل هذا المؤشر ، انهيارًا محققًا للاقتصاد القطري الذي بات على شفا حفرة ، بالرغم من أن الدوحة دولة صغيرة وقليلة السكان ، لكنها على المستوى الخليجي الأعلى في المديونيات .

وأطلق مغردون هاشتاق ” ديون القطريين الأعلى ” ، حيث تفاعلوا مع الوسم ليؤكدوا أن النظام الاقتصادي القطري أصيب بهشاشة ، فيما رأى مغردون أن انهيار الاقتصاد القطري بهذه الدرجة ، يعود إلى سياسات تنظيم الحمدين وتهميش الشعب القطري مقابل رعاية الإرهاب وتمويل قياداته .


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