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الباطن يوجه ضربة موجعة للفيصلي

الباطن يوجه ضربة موجعة للفيصلي
نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الباطن ، من تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي ، مساء اليوم السبت ، ضمن لقاء الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .

وبالرغم من أن الفيصلي افتتح تسديد الأهداف في المباراة خلال الدقيقة الـ 30 من الشوط الأول ، عن طريق حامد آل منصور ، إلا أن الباطن لحقه بهدفه الأول خلال الدقيقة الـ 33 عن طريق جوناثان كونسيساو .

وسجل جيليرمي شيتين هدف الفوز الثاني للفريق خلال الدقيقة الـ 54 ، ليسدد ” كونسيساو ” هدفه الثاني وهدف الفريق الثالث خلال الدقيقة الـ 60 من الشوط الثاني في المباراة .


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