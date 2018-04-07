سفارة المملكة بألمانيا تنبه المواطنين بعد حادثة الدهس في مونستير

برلين(صدى):

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا اليوم السبت، المواطنين السعوديين، إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أنها في تواصل مستمر مع السلطات الألمانية للتأكد من سلامة مواطنيها؛ نتيجة حادثة الدهس في مدينة مونستير الألمانية.

وأهابت السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في مدينة مونيستر، بأن يتبعوا التعليمات الأمنية التي تصدرها السلطات المحلية في مونيستر، والابتعاد عن أماكن التجمعات، وتوخي الحيطة والحذر.

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