الإنذار المبكر يحذر من غبار وأمطار غدًا على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

وجه الإنذار المبكر، تحذيرًا من هطول أمطار رعدية يوم غدٍ الأحد علي أنحاء المملكة ، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.

كما تهطل الأمطار على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.

وأشارت الهيئة، أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من وسط المملكة.