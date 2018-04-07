جهاز يقرأ أفكار الإنسان في صمت

طوكيو(صدى):

أخترع باحثون جهاز قادر على قراءة أفكار الآخرين عندما يتحدثون بأصوات داخلية، وهو ما يسمح لهم بالتحكم في أجهزة الحاسوب وطرح أسئلة دون التحدث.

وقالت مصادر إعلامية بإمكان الجهاز “ ألتر إيغو ” ، القابل للارتداء بالفك والذقن، نسخ الكلمات التي يعبر عنها الشخص مع نفسه حتى وإذا لم يصرح بها بصوت مسموع.

وأوضح أحد مطوري الجهاز أرناف كابور أن الفكرة جاءت من صناعة نظام حوسبة داخلي لاستهداف إدراكنا الخاص، واصفًا تلك السماعة بالذكية وعرضها خلال مؤتمر تقتي في طوكيو.

وأشار أرناف إلى أن السماعة تتواصل مع الجلد وتلتقط الإشارات العصبية والعضلية الدقيقة حينما يفكر الإنسان مع نفسه في شيء.