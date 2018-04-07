لاعب الهلال ناصر الحازمي يتوج بنخبة الإسكواش

نواف السالم(صدى):

حقق لاعب اسكواش نادي الهلال ناصر الحازمي اليوم لقب بطولة النخبة تحت 19 عاماً على ملاعب نادي الصفا خلال الفترة بمشاركة 9 أندية .

وتوج المدير التنفيذي للاتحاد خالد السعد وعضو مجلس اللجنة الفنية سامر الخطيب بكأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمه من اتحاد اللعبة.

وحصل محمد المولد لاعب نادي حراء على المركز الثاني حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية فيما جاء ثالثاً لاعب نادي الهلال عبدالمجيد أبو رقه حيث حصل على الميدالية البرونزية ومكافأة مالية وجاء رابعاً لاعب نادي الهلال عيد العتيبي حيث حصل على مكافأة مالية.