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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد
عادل الحربي(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، هطول أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة ، يوم غد الأحد .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه الحالة الجوية ، تمتد إلى مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية ، بالإضافة إلى أنها تمتد لمرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ، لتشمل الأجزاء الشرقية من هذه المرتفعات .

وأوضحت أنه لايستبعد تكون ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة .


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