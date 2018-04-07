بالصور.. تعليم مكة يعلن الخطة الإجرائية لتطويق ” الجرب “

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة اليوم السبت، الخطة الإجرائية المخصصة لتطويق مرض الجرب والحد من انتشاره، مع التوجيه بتشكيل لجان في جميع المدارس التي تعرضت للإصابة بالمرض.

وأوضحت إدارة التعليم أن حزمة الإجراءات تضمنت التوجيه بالعودة لجميع المدارس البالغ عددها 70 مدرسة بكافة منسوبيها وطلابها، التي علقت فيها الدراسة احترازيا للعمل، ابتداء من غد الأحد.

وأبانت الإدارة أن الخطة تضمنت أيضا تشكيل لجان في جميع المدارس التي ظهرت فيها حالات اشتباه، حيث لا يسمح لطالب أو طالبة مشتبه بإصابته بعودة للمدرسة إلا بتقرير طبي يثبت شفاءه.