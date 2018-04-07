بالصور.. مدني الباحة ينقذ 4 اشخاص انجرفت مركبتهم بمركز نخال

محمد بن شقيه (صدى):

وقع حادث انجراف مركبة بداخلها ٤ اشخاص في وادي المخاضه التابع لمركز نخال بمنطقة الباحة وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه من قبل الدفاع المدني وفرق الانقاذ المائي والغواصين ، وقد تعذر وصول الاليات والمعدات للموقع مما استدعى قطع مسافة ٢ كلم من قبل الافراد الميدانيين مصطحبين معهم تجهيزاتهم المائية وكذلك حبال واطواق النجاة وبندقية رمي الحبال ، وتم ولله الحمد نجاح الفرق في الوصول اليهم والتعامل مع الموقف بكل شجاعه واخراجهم الى منطقة امنه وهم بصحة جيده ولله الحمد .

كما هطلت امطار على مركز بيده ومركز نخال ومحافظة المندق ومركز برحرح من خفيفة الى متوسطة ولا تزال استعدادات الدفاع المدني مستمره لمواجهة اي طاريء مع استمرار جولات دوريات السلامه على مداخل الاودية والميادين العامه ، كما نهيب بجميع الاخوه المواطنين والمقيمين الى اخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفه في عبور الاوديه اثناء هطول الامطار .

متمنين للجميع السلامة الدائمة ، صرح بذلك المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي .