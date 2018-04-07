المالية: إدراج أدوات الدين الحكومية لتحقيق التوزان المالي

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة المالية، على أن إدراج أدوات الدين الحكومية في منصة ” تداول ” هي إحدى مبادرات مكتب إدارة الدين العام بالوزارة لتطوير سوق الدين المحلي بالتوازي مع التوصيات الطموحة لتحقيق ” رؤية المملكة 2030 ” .

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن إدراج أدوات الدين يأتي انطلاقًا من توجهاتها في عملية الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية لتحقيق التوازن المالي ورؤية 2030.

وأوضحت أن أبرز مزايا ادراج أدوات الدين الحكومية في تداول، منها توسيع قاعدة المستثمرين، والتسويق لإصدارات الحكومة بين المستثمرين، وتحقق السيولة لملاك أدوات الدين الحكومي، وعدالة تسعير الأدوات المدرجة في السوق، وامكانية بيع أدوات الدين التي يمتلكها المستثمرين بيسر وسهولة وسرعة، واتاحة الفرصة لكافة المستثمرين لتنويع مصادر دخلهم.