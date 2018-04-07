التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة اليوم

ماجد محمد(صدى):

انتهت إدارة نادي الأهلي من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا ، ضمن لقاء مساء اليوم السبت أمام الهلال ، في المواجهة الحاسمة للقب دوري المحترفين .

ويشارك أساسيًا ، محمد العويس ، ومنصور الحربي ، وعقيل بلغيث ، ومعتز هوساوي ، وسعيد المولد ، وحسين المقهوي ، وتيسير الجاسم ، ومارك ميليجان ، وعبدالفتاح عسيري ، وليوناردو دي سوزا ، وعمر السومة .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، ياسر المسيليم ، وفيصل دارسي وأمير كردي وفيتفاتزيديس ، ومهند عسيري ، بالإضافة إلى مؤمن زكريا ، وعلي الأسمري ، ووليد باخشوين وسلمان المؤشر .