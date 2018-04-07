  • السبت 7

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة اليوم

التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة اليوم

التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة اليوم
ماجد محمد(صدى):

انتهت إدارة نادي الأهلي من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا ، ضمن لقاء مساء اليوم السبت أمام الهلال ، في المواجهة الحاسمة للقب دوري المحترفين .

ويشارك أساسيًا ، محمد العويس ، ومنصور الحربي ، وعقيل بلغيث ، ومعتز هوساوي ، وسعيد المولد ، وحسين المقهوي ، وتيسير الجاسم ، ومارك ميليجان ، وعبدالفتاح عسيري ، وليوناردو دي سوزا ، وعمر السومة .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، ياسر المسيليم ، وفيصل دارسي وأمير كردي وفيتفاتزيديس ، ومهند عسيري ، بالإضافة إلى مؤمن زكريا ، وعلي الأسمري ، ووليد باخشوين وسلمان المؤشر .

 


الوسوم:, , ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 25 دقيقة

ان شاء الله الاهلي يفوز

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 24 دقيقة

لا تحلمون 😂😂

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 23 دقيقة

لن تفوزوا لو لعبتوا مرادونا😂😂

[ عدد التعليقات: 8313 ] نشر منذ 18 دقيقة

هيا نشآرك في تحدي السومه باإذن الله الدوري نصيب الآهلي معه البطوله هاالسنه محسومه وخل المنافس باالخساره يغلي💪💚☺

[ عدد التعليقات: 3172 ] نشر منذ 16 دقيقة

الفوز للاهلي ..ان شاء الله…١.٠..او ١..٢

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *