التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة اليوم
انتهت إدارة نادي الأهلي من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا ، ضمن لقاء مساء اليوم السبت أمام الهلال ، في المواجهة الحاسمة للقب دوري المحترفين .
ويشارك أساسيًا ، محمد العويس ، ومنصور الحربي ، وعقيل بلغيث ، ومعتز هوساوي ، وسعيد المولد ، وحسين المقهوي ، وتيسير الجاسم ، ومارك ميليجان ، وعبدالفتاح عسيري ، وليوناردو دي سوزا ، وعمر السومة .
وينضم إلى مقاعد البدلاء ، ياسر المسيليم ، وفيصل دارسي وأمير كردي وفيتفاتزيديس ، ومهند عسيري ، بالإضافة إلى مؤمن زكريا ، وعلي الأسمري ، ووليد باخشوين وسلمان المؤشر .
فهد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 25 دقيقة
ان شاء الله الاهلي يفوز
فهد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا تحلمون 😂😂
فيصل[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 23 دقيقة
لن تفوزوا لو لعبتوا مرادونا😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8313 ] نشر منذ 18 دقيقة
هيا نشآرك في تحدي السومه باإذن الله الدوري نصيب الآهلي معه البطوله هاالسنه محسومه وخل المنافس باالخساره يغلي💪💚☺
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 3172 ] نشر منذ 16 دقيقة
الفوز للاهلي ..ان شاء الله…١.٠..او ١..٢
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 3172 ] نشر منذ 11 دقيقة
هيا نشارك ونبارك مقدماااا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8313 ] نشر منذ 4 دقائق
ههههه😊ان شاء الله☺😁