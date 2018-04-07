بايرن موينخ بطل الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي

طلال الغامدي(صدى):

فاز فريق بايرن ميونخ بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم “ بوندسليجا ” للمرة السادسة على التوالي، والسابعة والعشرين في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه أوجسبورج 4-1، في لقاء أقيم اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ29 من المسابقة، قبل خمس جولات من النهاية.

وارتفع عدد المرات التي يتوج بها الفريق البافاري بلقب الدوري إلى 28 مرة ،حيث جاء أول تتويج له في موسم 1932 – 1933 قبل تطبيق نظام “ البوندسليجا ” في عام 1963، لكن منذ تطبيق نظام البوندسليجا حصد اللقب 27 مرة.