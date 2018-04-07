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التشكيل الرسمي للهلال في لقاء الأهلي

التشكيل الرسمي للهلال في لقاء الأهلي
نواف السالم(صدى):

حدد خوان براون التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا ، ضمن الجولة الـ 25 الحاسة من بطولة دوري المحترفين ، مساء اليوم السبت .

ويشارك أساسيًا ، حارس المرمى علي الحبسي ، واللاعبين محمد البريك ، وعلي آل بليهي ، وعبدالملك الخيبري ، وجيلمين ريفاس ، وإيزكويل سيروتي ، ونيوكولاس ميليسي ، أشرف بن شرقي ، وياسر الشهراني ، وأسامة هوساوي ، وعبدالله عطيف .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، حارس المرمى عبدالله المعيوف ، واللاعبين محمد جحفلي ، وعبدالله الزوري ، ومهند فلاتة ، وأحمد أشرف ، وعمر خربين ، وياسر القحطاني ، ومحمد الشلهوب ، ومحمد كنو .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 12 دقيقة

الاهلي هو من سيفوز

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 11 دقيقة

الهلال البطل

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