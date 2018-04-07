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بالصور.. أكثر الكلاب حزنا في العالم

بالصور.. أكثر الكلاب حزنا في العالم
لندن(صدى):

يعتبر الكلب من فصيلة “ بول دوغ ” ، الإنجليزية، أكثر كلاب الأرض حزنا، من حيث تعبيرات الملامح، لكن في الحقيقة هي مجرد جراء صغيرة مبهجة.

وقالت صحيفة بريطانية إن للكلبة الحزينة ذات الملامح الدرامية، أكثر من 32000 من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” .

وتأتي تعبيرات الكلبة الغريبة، مع الحواجب المنحرفة لأسفل، والفم الحزين، سببا في الشعور بحزنها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يسعده

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 32 دقيقة

هههههههه

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