بالصور.. أكثر الكلاب حزنا في العالم

لندن(صدى):

يعتبر الكلب من فصيلة “ بول دوغ ” ، الإنجليزية، أكثر كلاب الأرض حزنا، من حيث تعبيرات الملامح، لكن في الحقيقة هي مجرد جراء صغيرة مبهجة.

وقالت صحيفة بريطانية إن للكلبة الحزينة ذات الملامح الدرامية، أكثر من 32000 من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” .

وتأتي تعبيرات الكلبة الغريبة، مع الحواجب المنحرفة لأسفل، والفم الحزين، سببا في الشعور بحزنها.