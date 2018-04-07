بالفيديو.. وعد تتحدث عن عرس أميرات سعود

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة وعد جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو تحدثت به عن عرس أميرات سعود ، وعن اختلافه عن كل الأعراس التي أحيتها .

وقالت وعد ” أنا عرفت ليش يقولوا جدة غير .. فعلا غير غير .. أحييت عرس أميرات سعود .. والله عرس ما شوفت مثله .. والعرس كوم وأم العروسة كوم ثاني جمالها واحترامها وزوقها وفستانها .. الله يحفظها ” .

وتابعت ” أول عرس أغني فيه 4 ساعات بدون توقف .. ما فيه وقف على شان العشا .. لأن العشا كان قبل بداية الفرح كل الناس جُم دخلوا على العشا وهذا كتير حلو ” .

واستطردت قائلة ، فستان العروس تعرفوا فساتين ألف ليلة وليلة هو كان هيك مرة حلو .. والعرس كله ورد ” .