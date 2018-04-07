وفاة 5 أشخاص إثر اصطدام شاحنة بسيارتين في عرعر

أبها(صدى):

توفى 5 أشخاص مجهولي الجنسية وأصيب شخص آخر، اليوم السبت؛ إثر اصطدام شاحنة بسيارتين، على طريق عرعر- طريف بالقرب من حزم الجلاميد غرب مدينة عرعر ٩٠ كم.

وقال غالي العنزي مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، باشرت الحادث ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر من مراكز الإسعاف في حزم الجلاميد وعرعر، بعد ورود بلاغ من الدفاع المدني لغرفة العمليات.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصاب ونقله ونقل جثامين المتوفين إلى مستشفى عرعر المركزي، مشيرًا إلى أن قائد الشاحنة أصيب بإصابات متوسطة الشاحنة، فيما لقي قائد سيارة و4 آخرون في سيارة ثانية مصرعهم، جراء الحادث.