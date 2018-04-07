بالفيديو.. رحالة يستضيف عجوزًا فيتنامية في مزرعته بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

روى مواطن يعشق الترحال، قصته مع عجوز فيتنامية تدين بالبوذية استضافها في مزرعته بالقصيم بعد أن كانت أكرمته أثناء وجوده في بلادها وأقام في بيتها لأكثر من 20 يوما.

وأوضح الرحالة المعروف بـ ” أبو سعود ” أن قصته مع العجوز الفيتنامية بدأت عندما كان في فيتنام وقابلها هناك؛ حيث كان تائها فعرضت عليه استضافته في بيتها لقرابة 21 يوما مشيرا إلى أن تعلم الكثير عندما عاش معهم في بلدهم وكأنه ابن لهم.

وأضاف أنه تمكن من إقناع العجوز من قبول دعوته للقدوم إلى المملكة واستضافتها في مزرعته بالقصيم، مؤكداً أن العجوز على الرغم من أنها تدين البوذية إلا إنها لديها من الاخلاق والتسامح بالقدر الذي شجعه على توطيد علاقته بالاسرة الفيتنامية.