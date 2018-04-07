بالفيديو.. إطلاق أول فندق فضائي في 2021

لندن(صدى):

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، تفاصيل إطلاق أول فندق فخم في الفضاء بحلول عام 2021 .

وقالت الصحيفة البريطانية إن محطة أورورا الفضائية قالت إنه بإمكان مستخدمي أول فندق في الفضاء البقاء في رفاهية تامة لمدة 12 يومًا على متن الفندق المداري، وأن التجربة ستسمح لمستخدمي الفندق اختبار عدم الجاذبية والنظرة على المناظر الخلابة للأرض، بالإضافة إلى مشاهدة 16 صورة شروق شمس وغروب الشمس في المتوسط يوميًا لمدة 12 يوم مقابل دفع 6.7 مليون جنيه إسترليني.

وسيضم الفندق الفضائي، الذي يطلق عليه اسم محطة أورورا، 6 أشخاص في وقت واحد مكون من أربعة ركاب وطاقمان لقيادة الفندق .