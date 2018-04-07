بالفيديو.. تحطم باب زجاجي في وجه طفل
تعرض طفل صيني صغير لحادث مروع أثناء لعبه مع زميل له بالقرب من باب زجاجي داخل مول في الصين .
وظهر الطفل في مقطع فيديو متداول يلعب مع آخر في الباب بينما والدته تلقى نظرة على الهواتف الذكية داخل متجر، حيث فوجئ الجميع بتحطم الباب الزجاجي في وجه الطفل وملأت شظايا الزجاج المكان.
وهرعت الأم لحمل طفلها الذي سقط على الأرض ، للذهاب به إلى المستشفى عقب إصابته في وجهه .
فهد[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 53 دقيقة
يا عيني عليه،،، الله يصبر والدته
خلود[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 52 دقيقة
ياربي على هذي،، الله يشفيه يارب