بالفيديو.. تحطم باب زجاجي في وجه طفل

بكين(صدى):

تعرض طفل صيني صغير لحادث مروع أثناء لعبه مع زميل له بالقرب من باب زجاجي داخل مول في الصين .

وظهر الطفل في مقطع فيديو متداول يلعب مع آخر في الباب بينما والدته تلقى نظرة على الهواتف الذكية داخل متجر، حيث فوجئ الجميع بتحطم الباب الزجاجي في وجه الطفل وملأت شظايا الزجاج المكان.

وهرعت الأم لحمل طفلها الذي سقط على الأرض ، للذهاب به إلى المستشفى عقب إصابته في وجهه .