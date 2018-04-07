إنقاذ عائلة احتجزتها سيول وادي الحيسية

حمود العنزي (صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني في الدرعية، اليوم السبت، في إنقاذ عائلة احتجزت داخل مركبتهم، في وادي الحيسية.

وأعلن الدفاع المدني عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم إنقاذ العائلة التي احتجزتها السيول ومياه الأمطار، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد وجهت عدة تنبيهات متقدمة لحالة من التقلبات الجوية على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، مصحوبة بتحذيرات من جريان السيول إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.ً