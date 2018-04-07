الإنذار المبكر يحذر من أمطار غزيرة على حائل

علي العنزي(صدى):

وجه الإنذار المبكر، اليوم السبت، انذارًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، وتحديدًا في العرجاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت عدة تنبيهات متقدمة لحالة من التقلبات الجوية على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، مصحوبة بتحذيرات من جريان السيول إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.

كما نبه الإنذار المبكر إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف ومكة وعشيرة والخرمة والمويه وتربة وميسان وبني سعد والأجزاء المجاورة لها.