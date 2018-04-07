تشكيل الفيصلي والباطن في مواجهة اليوم

ماجد محمد(صدى):

انتهت إدارة فريقي الباطن والفيصلي ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا ، خلال لقاء مساء اليوم السبت ، ضمن الجولة الـ 25 من دوري المحترفين .

ويشارك أساسيًا من الفيصلي ، حارس المرمى مصطفى ملائكة ، واللاعبين سلطان الغنام وايفسون باتريسيو ، وعمر عبدالعزيز ، ومحمد مجرشي ، ووسام السويد ، ومنصور حمزي ، وسعيد الربيعي ، وصالح جمعة ، وحمد آل منصور ومحمد أبو سبعان .

ويشارك احتياطيًا ، حارس المرمى إبراهيم زايد ، واللاعبين لويز جوستافو ، وحسين آل منصر ، وإسلام سراج ، وفهد محمد ، وسلطان الدعيع ، وموسى عيسى ، وزي لوف إدواردو ، وسلطان مندش .

وفي القائمة الأساسية للباطن ، يشارك حارس المرمى أيمن المثلوثي ، واللاعبين بندر المطيري ، ونايف الظفيري ، وجوناثان بينتيس ، وسلطان مسرحي ، وحولهيرام شيتيني ، وعبدالشكور هوساوي ، وجورجي سيلفا ، ولويس باولو ، وماتشادو دي أوليفيرا .

وعلى مقاعد البدلاء ، حارس المرمى بندر الظفيري ، واللاعبين جدعان الشمري وخالد العنزي ، وعبدالمجيد عبيد ، وعبدالملك الشمري ، وعثمان دياباتي ، وعبدالله الجوعي ، وياسر الفهمي .