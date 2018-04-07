العمل تضبط 194 مخالفة وينذر 64 منشأة تجارية في الرياض

علي القحطاني (صدى):

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة عددًا من الزيارات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير.

وتأتي الحملة للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بضوابط الوزارة وقرارتها التشريعية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 194 مخالفة وإنذار64 منشأة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وعلى جميع المنشآت بالتعاون مع الجهات الشريكة، للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة.

وأشار السيالي، إلى عزم الوزارة على الاستمرار بتطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة وأصحابها، وداعياً المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.