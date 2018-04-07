أم تقطع رأس ابنها بالسكين في نيويورك

نيويورك(صدى):

قتلت أم ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، بذبحه بالسكين في نيويورك وذلك بعد أيام من إطلاق سراحها من مستشفى الأمراض العقلية.

وقالت مصادر إعلامية إن الشرطة في مقاطعة “ مونرو ” ، ألقت القبض على الأم البالغة من العمر 36 عاما، بعدما عُثر على جثة ابنها “كارديناس” في منزل العائلة بنيويورك، ثم وجهت لها تهمة القتل من الدرجة الثانية.

وأكدت المصادر أن الشرطة تلقت بلاغا، يفيد بأن امرأة بحوزتها سكينا، قتلت طفلها، وعلى الفور انتقلت الشرطة لموقع الحادث، ووجدوا السيدة، تحمل السكين، مما اضطر رجال الأمن لاستخدام مسدس الصعق، من أجل ضبطها، بعدما رفضت إلقاء السكين من يدها، كما عثروا على جثة الصغير مقطوعة الرأس.