تشكيل النصر والفتح في لقاء اليوم

نواف السالم(صدى):

حددت إدارة فريقي النصر والفتح ، التشكيل الأساسي والقائمة الاحتياطية للاعبين المشاركين ضمن بطولة الجولة الـ 25 من دوري المحترفين ، والتي تقام مساء اليوم السبت .

وينضم أساسيًا إلى الفتح ، حارس المرمى علي المزيدي، واللاعبين عبدالله مبارك الدوسري ، وأحمد شراحيلي ، ومحمد عبدالشافي ، وسايث ساكالا ، ومحمد الفهيد ، وعلي الزقعان ، وإبراهيم الشنيحي ، وساندرو مانويل ، وجواو بيدرو ، وماجد هزازي .

وعلى مقاعد البدلاء، حارس المرمى عبدالله العويشير ، واللاعبين عبدالعزيز مجرشي ، وأحمد الناظري ، وحمد الجهيم ، وعبدالقادر الوسلاتي ، وعبدالله العمار ، ورياض شراحيلي ، وعلي الحسن ، وسالم النجراني .

وفي النصر ، يلعب أساسيًا ، حارس المرمى وليد عبدالله ، واللاعبين برونو أوفيني ، وعمر هوساوي ، ومحمد فوزير ، وعبدالرحمن العبيد ، وعوض آل فرج ، وعبدالعزيز الجبرين ، وعبدالمؤمن جابو ، وفرجاني ساسي ، وجونيور كابانانجا .

واحتياطيًا ، ينضم حارس المرمى حسين شيعان ، واللاعبين عبدالله مادو ، وإبراهيم غالب ، وسامي النجعي ، وأحمد الفريدي ، وعبدالله الأسطا ، وفهد الجميعة ، وعبدالرحمن الدوسري ، وسعد سهيل .