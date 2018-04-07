بالصور.. تعقيم مدارس الطائف لمنع انتقال عدوى ” الجرب “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطلقت إدارة شؤون المباني، بالتعاون مع المؤسسات المشغلة للنظافة بالمدارس، حملة لرش وتعقيم العديد من المدارس بمحافظة الطائف، لمنع انتقال عدوى مرض الجرب وانتشاره.

وانتشرت العديد من فرق الرش منذ وقت مبكر، في علميات الرش والتعقيم للفصول الدراسية، وساحات المدارس، ودورات المياه وغيرها من مرافق المدارس للبنين والبنات.

وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي، إن ذلك يأتي حرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين، وأعضاء الهيئة التعليمية كافة بالمدارس صحيًا، وكبادرة لمنع انتقال عدوى مرض الجرب للمدارس.