فهد المولد يستدعى لمواجهة لاس بالماس

ماجد محمد(صدى):

كشف المدير الفني لفريق ليفانتي، باكو لوبيز، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة لاس بالماس ظهر غد الأحد ، وجاء فهد المولد، لاعب الأخضر وأحد اللاعبين المنتقلين إلى الدوري الإسباني في الانتقالات الشتوية الماضية في القائمة.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الانتقادات بسبب غياب اللاعبين عن المشاركة، وأن غيابهم سيؤثر بالسلب على مستوياتهم قبل كأس العالم.

يُذكر أن الأخضر يقع مع منتخبات مصر وروسيا وأوروجواي في المجموعة الأولى بالمونديال الذي تستضيفه روسيا في الفترة بين 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.