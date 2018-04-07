شاحنة شيفروليه سيلفرادو 2019 تحصل على شعار كمارو الرياضي

جنيف(صدى):

حصلت إصدارات الأعمال الثقيلة لشيفروليه سيلفرادو 2019 الجديدة كليا على تصميم خاص للشعار مشابه لكمارو Z/28 موديل 2014 وكمارو ZL1 موديل 2018، ما يعطيها طابع رياضي مميز.

تحديدا، حصلت نسخ سيلفرادو على الإطار العام للشعار من الكروم ولكن بدون الجزء المركزي، ما يعني تحسين تدفق الهواء للمحرك وأداء أفضل بشكل عام.

وقد لاحظ المطورون أثناء تصميم كمارو Z/28 منذ اعوام أن شعار “ ربطة العنق ” الشهير لشيفروليه يرسل الهواء بعيدا عن شبكة التهوية، ما دفع فريق العمل لنزع المحتوى الذهبي للشعار والاكتفاء بالإطار الفضي الخارجي، ما سمح بتدفق أفضل للهواء إلى المحرك وتخفييض لدرجات حرارة السوائل أثناء الاستخدام المطول للسيارة على المضامير.

وقد تم تطبيق نفس الفكرة في إصدارات سيلفرادو للأعمال الثقيلة، لتصرح شيفروليه بأن “ التصميم الجديد يعتبر حلا ممتاز، وسيعمل بنفس النجاح في سيلفرادو كما فعل في كمارو ” .