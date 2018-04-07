أمير الرياض يرعى أول مؤتمر عالمي للتمور الأربعاء المقبل

سعيد العجل(صدى):

تحتضن الرياض الأربعاء المقبل المؤتمر العالمي للتمور، برعاية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعريز أمير منطقة الرياض وبمشاركة عدد من وزراء الزراعة والبيئة العرب والمسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين والمنظمات المعنية، الذي تنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور ،ويقام بفندق الريتز كارلتون.

ويعد المؤتمر الأول من نوعه في المملكة ويهدف إلى تطوير منصة عالمية لقطاع التمور، كما تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من تنظيم المؤتمر إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية لصناعة التمور عبر التكامل الإقليمي والدولي ودعم التبادل التجاري والمعرفي بين المشاركين.

وقد أوضح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس منصور المشيطي أن المؤتمر،يحظى بشراكة عدد من الجهات الحكومية المهتمة بتطوير قطاع التمور، وعلى رأسها هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية، وذلك في إطار توحيد جهود تسويق الإنتاج العربي للتمور الذي يشكّل 93٪ من الناتج العالمي البالغ 8 ملايين طن، من خلال دعوة كبار مستوردي التمور في العالم، إلى جانب دعوة المصدّرين النموذجيين من المصانع والمزارع وخلق شراكة فعالة ومستدامة.

وأضاف المهندس المشيطي أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب لأحدث التقنيات الزراعية والصناعات الغذائية المشتقة من التمور بالإضافة إلى تقنيات التغليف والخدمات المساندة، وذلك بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية والجهات الحكومية، كما تقام خلال يومَي المؤتمر ورش عمل لتسليط الضوء على أبرز التجارب الابتكارية في التصنيع والتغليف وآليات تصدير التمور، وذلك سعيا لأن تكون المملكة رائده في تصدير أفضل انواع التمور.