4 نصائح لضمان علاقة زوجية ناجحة.. أهمها أدخليه المطبخ

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، غالباً ما تكون اهتمامات الرجال مختلفة عن اهتمامات النساء، أو أن يميل الرجال بطبعهم إلى عدم تقبل مشاركة النساء في اهتماماتهن.

لكن دراسات حديثة، أكدت، أن الرجال الذين يتمتعون بليونة، في عدم الممانعة في مشاركة نسائهن لتجارب جديدة، يضمنون زواجاً طويلاً، مقارنة مع غيرهم.

وفيما يلي 4 نصائح من الواجب أن تفكر بها أي امرأة هدفها أن تضمن علاقة تشاركية ثرية تدوم مع الأيام:

– ارتبطي برجل ذو شخصية مرنة .

– شاركيه في رياضات روحية .

– أدخليه المطبخ وقسما الأعمال المنزلية بشكل متساوي.

– ليكن لديكما اهتمامات متشابهة .