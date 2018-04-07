نسل الملكة إلزابيث يثير الجدل.. وتوقعات بانحدارها من بيت النبي محمد

لندن(صدى):

زعم تقريرًا حديثًا نشرته صحيفة ” الإيكونوميست ” البريطانية، بأن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث تنحدر من آل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم، مجدده نشرها لهذا الأمر.

وأوضح التقرير أن تقارير مختلفة من الدار البيضاء إلى كراتشي تفيد بأن الملكة تنحدر من نسل النبي محمد صلي الله عليه وسلم، ما يجعلها ابنة عم ملوك المغرب والأردن وآية الله علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني.

كما أشارت صحفية ” الأسبوع ” المغربية إلى أنها تتبعت نسل المملكة إلى 43 جيلًا، ووجدت أن سلالتها تمتد إلى الإيرل كامبريدج فى القرن الـ14 عبر إسبانيا التي كانت تخضع للحكم الإسلامي إلى فاطمة ابنة النبي.

وأسند التقرير إدعاءاته إلى قصة الأميرة المسلمة ” زائدة التى هربت من هجوم على بلدتها إشبيلية في القرن الـ11 وانتهى بها الحال في بلاط الملك ألفونسو الملكي، حيث يقال إنها غيرت اسمها إلى إيزبيلا واعتنقت المسيحية وتزوجت من ألفونسو وحملت في ابنه ” سانشو ” الذي تزوجت إحدى حفيداته لاحقًا من الإيرل كامبريدج، ولكن أن أصول الأميرة زائدة محل نقاش ومن هنا يأتي الجدل.

وبحسب الإيكونوميست، تباينت ردود الأفعال إزاء النسب الإسلامي المزعوم للمملكة في العالم العربي، حيث حذّر البعض من مؤامرة خادعة لإحياء الإمبراطورية البريطانية بمساعدة المسلمين، وخاصة الشيعة الذين يقدسون آل بيت النبي.

الجدير بالذكر أن انتساب الملكة إلى نسل النبي محمد طُرح سابقًا من قبل الشيخ علي جمعة، المفتي الأكبر السابق للديار المصرية والذي واجه على إثرها موجة انتقادات، ودار نشر بيرك بيرج، وهي المرجعية البريطانية فيما يتعلق بشجرة الأنساب الملكية.