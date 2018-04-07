3 سيدات يغتصبن شابا لاعتدائه على فتاة قاصر

الجزائر(صدى):

انتقمت ثلاث سيدات جزائريات من شاباً بطريقة مروعة، عقب اتهامه بالاعتداء على فتاة قاصر، حيث قومن بضربه وتعذيبه ثم اغتصابه بعصا كهربائية.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية عن تفاصيل الواقعة، حيث نصبت إمرأة تبلغ من العمر 47 عاماً وابنتها كمين لشاب يبلغ من العمر 23 عاماً، واستدراجه إلى منطقة بعيدة، حيث طلبت المرأة من الشاب توصيلها من منزلها بولاية البليدة إلى ولاية تيبازة.

وبعد أن وصل الضحية منزل السيدة احتجزته وهددته بسكينة على رقبته وقامت بتكبيله بسلك كهربائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح، هي وابنتها وقد وضعت قطعة قماش في فمه لكي لا يلفت انتباه الجيران.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن الشاب، أنه فقد الوعي لعدة ساعات، فيما قامت سيدة أخرى بالاعتداء على الضحية جنسيًا بواسطة عصا وضربه بها وجرى تصوير الواقعة عبر كاميرا الهاتف.