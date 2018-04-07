” فيديو ” يبرز المصاعب التي يواجها موظفو شركة السعودية للكهرباء

سالم المطيري(صدى):

أظهرت أحد مقاطع الفيديو، الظروف الصعبة، التي يواجها موظفو السعودية للكهرباء، عند معالجة أعطال الشبكات.

ورصد الفيديو، أعمال الصيانة التي يقوم بها المهندسون والفنيون بالشركة السعوددية للكهرباء، لأعمدة الضغط العالي، بالقرب من منطقة ” العمار ” بالقصيم، حيث ضربت صاعقة رعدية أحد الأعمدة؛ وتسببت في سقوطه وعمود آخر .

كما أبرز الفيديو أيضًا، أحد المواطنين، الذي أبدى إعجابه بعملهم، والاستغناء عن الأجانب، معبرًا عن سعادته بهذه المشاهد، وقدرة الشباب السعودي وكفاءته.