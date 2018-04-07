مورينيو يلاحق نجم تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

مازال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع نجم تشيلسي البرازيلي ويليان،خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن فشل في ضمه الميركاتو الصيفي الماضي.

ويصر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد على ضم اللاعب البرازيلي؛ ليحل محل الإسباني خوان ماتا لاعب وسط الشياطين الحمر في حالة رحيله، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان ويليان كشف عن رغبته في البقاء مع البلوز، على الرغم من ذلك يبدو أن مورينيو يثق في قدرته على ضم اللاعب البرازيلي.

ومن المتوقع أن يطالب تشيلسي بـ 30 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع ويليام وهو نفس المبلغ الذي حصلوا خلاله على خدماته من أنجي الروسي قبل 5 سنوات.