الصحة: الأرقام المتداولة حول الإصابة بـ ” الجرب ” في مكة غير صحيحة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن جميع الأرقام المتداولة حول الإصابات بمرض الجرب في مدارس مكة المكرمة غير صحيحة، وجميعها أرقام وهمية غير مستندة إلى جهات رسمية.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه يجب أخذ الأرقام والإحصائيات من مصدر رسمي، لافته إلى أن العدد حسب الرصد اليومي للحالات بدأ في التراجع ولله الحمد مع شفاء جميع الحالات المصابة خلال الأيام الماضية.