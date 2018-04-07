” بيع الأمانة والثقة “.. لافتة مثيرة على عربة ” جح ” بالمدينة

نايف السالم(صدى):

” بيع الأمانة والثقة.. الجح بدون بايع ” .. هكذا لفتت عربة الجح الواقفة في أحد شوارع المدينة المنورة نظر الماريين، متسائلين معنى هذه اللافته وأين هو صاحب العربة؟.

ووثقت هذه اللافته الغريبة، طريقة مختلفة لبائع جائل في المدينة المنورة لبيع الجح في الشارع، مؤكدًا على حسن ظنه بالناس وثقته في الله سبحانه وتعالى.

حيث ترك أحد البائعين الجائلين عربة الجح التي هي مصدر رزقه الوحيد في الشارع، واضعًا عليها لافته ” قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، سعر الجح الحبه بـ 10 رالا، أثق بمجتمعي، الفلوس مع فتحه القزاز بالسيارة ” ، تاركًا للمشتري حرية اختيار البطيخ ووضع المبلغ في السيارة.