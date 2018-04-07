إبراهيموفيتش يضحي بـ 70 مليون جنيه استرليني

ماجد محمد(صدى):

رفض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عرض ضخم من أحد الأندية الصينية؛ على حساب الانتقال لنادي لوس أنجليس غالاكسي.

وفي هذا السياق قال جوبان كيروفسكي المدير الفني لنادي لوس أنجليس غالاكسي ، أن اللاعب السويدي ضحى براتب 70 مليون جنيه إسترليني في الموسم؛ مقدم من أحد أندية الدوري الصيني، مقابل الانتقال لصفوف الفريق الأمريكي، براتب 850 ألف جنيه إسترليني فقط.

وكشف المدير الفني للنادي أن انتقال زلاتان للفريق الأمريكي تطلب منه تخفيض راتبه الذي يبلغ 19 مليون استرليني جنيه سنويا إلى 850 ألف جنيه إسترليني سنويا، نظراً لأن قوانين الدوري الأمريكي تتحكم في رواتب اللاعبين، ويعد ذلك الحد الأقصى للأجور بالنسبة للاعبين هناك.