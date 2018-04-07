” المؤسس والمنقذ ” .. قيادة المملكة تتصدر غلاف ” التايم ” الأمريكية

نايف السالم(صدى):

تصدرت إطلالة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء غلاف المجلة الأمريكية الشهيرة ” TIME ” ، بعد حواره معها على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة.

ووثقت هذه الإطلالة 70 عامًا من الفخامة متوجه رأس المملكة لدى دول الغرب، حيث مر أكثر من 70 عامًا بين ظهور الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن على غلاف المجلة ذاتها في عام 1945، وتوسط هذه الفترة مرور كريم على الغلاف ذاته لـ3 ملوك.

حيث تصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز غلاف المجلة في عامي 1973/1975م بعد الملك المؤسس، ثم الملك فهد بن عبدالعزيز عامي 1978/1990م، والملك عبدالله بن عبدالعزيز عامي 2002/2003، ليختتمها حتى الآن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يُذكر أن غلاف مجلة ” التايم ” بات مؤشرًا لدى الكثير من المراقبين على أهمية الشخص وتأثيره على ساحة الأحداث في المنطقة، ولا يعلو صوت في المنطقة حاليًا على أصداء جولة ولي العهد إلى الولايات المتحدة التي أبرم خلالها العديد من الاتفاقات، نحو تطبيق رؤية 2030.