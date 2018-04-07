في هذه الحالة من الضروري تغيير زيت المحرك

برلين(صدى):

من المعروف أن زيت المحرك له دور أساسي ورئيسي في تخفيض درجة حرارة محرك السيارة وحمايته من الانصهار أثناء العمل، كما يعمل زيت المحرك على تخفيف عملية الاحتكاك بين جزيئات المحرك المعدنية، وتوفير بطانة لزجة تمنع تآكل المحرك لتطيل من عمره.

وفي هذا الصدد، أوصت مجلة السيارات “ شتراسين فيركير ” عند فحص زيت المحرك بعد فصل الشتاء، بفك غطاء الزيت أيضا، وأكدت على ضرورة تغيير زيت المحرك، إذا لاحظ المرء وجود رواسب تميل للون الأخضر.

وتعتبر المجلة الألمانية أن السبب في ذلك يرجع إلى تكوّن ماء متكثف بالزيت في مراحل التشغيل على البارد الطويلة خلال فصل الشتاء، مما يؤثر بالسلب على كفاءة الزيت، ومن ثم سلامة المحرك.